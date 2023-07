Homem de 34 anos é assassinado em bar na cidade de Condor

Na noite de domingo (23), por volta das 21h40, um trágico assassinato chocou a cidade de Condor. Diogo Tassoneiro, um caminhoneiro de 34 anos, natural de Coronel Freitas/SC e residente em Linha Raiz, município de Condor, foi brutalmente assassinado em um bar localizado na Rua Osvaldo Cruz.

Segundo informações, Diogo estava dentro do restaurante quando foi surpreendido por um criminoso, que disparou pelo menos 3 tiros à queima-roupa, atingindo o tórax e o abdômen da vítima. Infelizmente, Diogo não resistiu aos ferimentos e faleceu instantaneamente no local, sem receber atendimento médico.

As polícias militar e civil foram acionadas e compareceram ao local do crime para iniciar as investigações. O objetivo é identificar a autoria e as circunstâncias que levaram a esse lamentável desfecho. O corpo de Diogo Tassoneiro foi encaminhado ao IML de Ijui para realização de exame de necropsia.

Testemunhas relataram informações cruciais para as investigações, apontando um indivíduo de 37 anos, residente em Panambi, como o suspeito do crime. Segundo as informações fornecidas à polícia, esse indivíduo já possui um histórico criminal, inclusive com a prática de um homicídio em outra cidade.

As autoridades seguem empenhadas em encontrar o suspeito e trazer justiça para a família enlutada de Diogo Tassoneiro. A comunidade local está abalada com o acontecido e clama por segurança e medidas que garantam a tranquilidade da população.