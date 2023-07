Operação Hórus resulta na apreensão de vinho e produtos estrangeiros em Três Passos

Na quinta-feira, 20/07, a Polícia Civil, em apoio à equipe da Brigada Militar, executou a Operação Hórus, resultando na apreensão de vinho e produtos de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro. A ação ocorreu na BR 468, em Três Passos.

Após diligências de investigação e monitoramento, os agentes abordaram um veículo Jeep que se deslocava da área de fronteira com a Argentina. Durante a revista veicular, foram encontradas 74 garrafas de vinhos e espumantes de marcas variadas, além de itens de limpeza e higiene pessoal, todos de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

A mercadoria apreendida encontra-se à disposição da Receita Federal, que irá tomar as providências cabíveis. A Operação Hórus visa combater crimes transfronteiriços e reforçar a segurança na região de fronteira, buscando coibir atividades ilegais e garantir o cumprimento das leis aduaneiras.

A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem atuando de forma integrada para combater o contrabando e outros crimes que possam ameaçar a segurança e a ordem na região. A apreensão dessas mercadorias reforça o compromisso das autoridades em coibir práticas ilícitas e garantir a regularidade e o respeito às leis do país.

