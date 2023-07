Acidente com três carros deixa dois feridos em Tenente Portela

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, 18, em Tenente Portela, envolvendo três veículos na RSC-472, logo após o pórtico de saída para Palmitinho.

De acordo com as informações disponíveis, o acidente ocorreu por volta das 15h30min, quando o motorista de uma S-10 verde, identificado como Paulo Zanetti, residente de Tenente Portela, teria invadido a pista contrária, indo no sentido de Tenente Portela a Palmitinho. Nesse trajeto, ele colidiu frontalmente com um veículo Fiat Up que seguia na direção oposta e, em seguida, atingiu outra S-10 branca, que também se deslocava no mesmo sentido.

O impacto foi tão intenso que o motorista do Fiat Up ficou preso nas ferragens, sendo necessário o auxílio dos Bombeiros Voluntários para desencarcerá-lo. Ele apresentava lesões no pulso e queixava-se de dores no corpo. Paulo, condutor da S-10 verde, também ficou ferido com um corte na altura da cabeça e apresentava lesões mais graves, conforme relatado pelos socorristas. Ambos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O estado de saúde de Paulo ainda inspira cuidados.

Os ocupantes da terceira S-10, onde estavam três pessoas, tiveram mais sorte e conseguiram sair ilesos do acidente.

A Brigada Militar atuou no controle do trânsito até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar, e durante aproximadamente uma hora, o trânsito ficou em meia pista, causando congestionamento e transtornos aos motoristas que passavam pelo local.