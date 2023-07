Operação Hórus resulta na prisão de mulher por tráfico de entorpecentes em Três Passos

Nesta segunda-feira, dia 17, uma operação conjunta envolvendo policiais civis e militares culminou na prisão de uma mulher em Três Passos, sob a acusação de tráfico de entorpecentes, no âmbito da Operação Hórus.

A ação aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, emitido pela 1ª vara judicial da comarca de Três Passos, em uma residência na cidade. Durante a operação, os agentes conseguiram localizar e apreender 18 buchas de cocaína, pesando um total de 11,6 gramas, além de uma bucha de maconha e um aparelho celular Iphone 8 plus.

A mulher foi presa em flagrante pelas autoridades e, após as formalidades legais, será encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos.

