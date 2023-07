Incêndio destrói residência em São Martinho, sem feridos

Na manhã desta terça-feira, dia 18, um incêndio devastou por completo uma residência na cidade de São Martinho. O fogo teve início pouco após as 7h da manhã, na Rua João Binsfeld, localizada no Bairro Nichele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa era mista e possuía aproximadamente 70 metros quadrados.

Conforme informações fornecidas aos bombeiros, a casa estava desabitada há algum tempo. No dia anterior, segunda-feira (17), uma família havia descarregado a mudança na residência, mas não chegou a passar a noite no local. Ao longo da manhã de terça-feira, vizinhos perceberam a presença de fumaça que, rapidamente, transformou-se em chamas que consumiram toda a estrutura da residência.

Apesar da perda total da casa, a boa notícia é que ninguém ficou ferido. Os novos moradores, que descarregaram seus pertences na véspera, não estavam presentes no momento em que o fogo começou. O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Três de Maio foi acionado para combater as chamas, contando também com o apoio da Brigada Militar de Santo Augusto.

Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram determinadas. As autoridades continuarão investigando o incidente para esclarecer o que pode ter provocado o fogo que resultou na destruição da residência. Enquanto isso, a comunidade local lamenta o ocorrido e oferece suporte aos afetados por essa triste ocorrência.

