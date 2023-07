Operação Conjunta Ágata Sul encerra com expressivos resultados no combate ao crime organizado nas fronteiras

A Operação Conjunta Ágata Sul foi concluída neste final de semana, após 15 dias de intensa mobilização integrada entre Exército, Marinha, Força Aérea e órgãos de segurança pública e fiscalização federais e estaduais. Realizada em toda a faixa de fronteira terrestre e marítima da região Sul do Brasil, a ação resultou em significativos prejuízos ao crime organizado, totalizando mais de R$ 38 milhões, além de proporcionar maior sensação de segurança na região.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Correio do Povo, a operação coordenada pelo Ministério da Defesa teve um impacto positivo considerável no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. Ao longo desses 15 dias de ação conjunta, aproximadamente 4 mil militares e agentes realizaram diversas atividades, resultando na apreensão de 8,6 toneladas de drogas, 68,3 toneladas de produtos agropecuários e de pesca ilegal, além de 12 veículos e oito embarcações. Além disso, 24 pessoas envolvidas em atividades criminosas foram presas.

A operação não se limitou apenas à repressão dos delitos, mas também teve um enfoque importante em conscientização. Foram desenvolvidas ações de esclarecimento e orientação à população, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre os problemas causados pelo crime organizado e as consequências dessas atividades ilícitas.

O êxito da operação foi atribuído à integração efetiva entre as forças armadas, instituições policiais e agências de segurança e fiscalização. De acordo com o comandante do Comando Conjunto da Operação, General de Exército Hertz Pires do Nascimento, essa colaboração foi fundamental para enfrentar as redes criminosas que operam nas fronteiras, cujas ações não só afetam a segurança das cidades fronteiriças, mas também têm impacto direto nas grandes capitais do país.

Neste ano, a Operação Ágata Sul foi ainda mais especial, pois, de forma inédita, contou com a participação simultânea dos exércitos do Paraguai e do Uruguai, fortalecendo a cooperação e a troca de informações entre os países vizinhos.

A operação demonstra o compromisso das forças de segurança do Brasil com a proteção das fronteiras e o enfrentamento efetivo do crime organizado, contribuindo para uma maior segurança e bem-estar da população brasileira e dos países vizinhos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província