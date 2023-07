Acidente na BR 386 deixa motociclista ferido próximo ao Posto Kakareko, em Seberi

Na tarde desta segunda-feira, 17, um motociclista ficou ferido em um acidente na BR 386, próximo ao Posto Kakareko, em Seberi. Segundo informações apuradas no local, o motociclista transitava no sentido Frederico Westphalen – Seberi quando perdeu o controle da motocicleta, colidindo com os tachões na pista e caindo no meio da via.

Condutores que passavam pelo local foram rápidos em acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestaram socorro ao motociclista. Felizmente, os ferimentos foram leves, mas mesmo assim, ele precisou ser conduzido até o Hospital Pio XII para receber atendimento médico.

A pronta resposta dos serviços de emergência foi crucial para garantir o atendimento adequado ao motociclista acidentado. A BR 386 é uma via movimentada, e acidentes como esse reforçam a importância de prudência e cuidado ao conduzir veículos, especialmente em rodovias.

As autoridades ainda investigarão as circunstâncias exatas do acidente para entender as possíveis causas da perda de controle da motocicleta. O estado de saúde do motociclista será monitorado pelos profissionais médicos no Hospital Pio XII.