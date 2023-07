Homem preso por feminicídio tenta suicídio dentro da cela, recebe alta hospitalar e retorna à penitenciária

Um trágico caso de feminicídio abalou a cidade de Três Passos na tarde de sexta-feira (14), quando Marcia Adriane Erthal, de 36 anos, conhecida como Dani, foi brutalmente assassinada a golpes de faca pelo seu ex-companheiro. Após o crime, o homem de 50 anos foi preso em flagrante.

No entanto, no sábado (15), ocorreu um novo episódio perturbador. O agressor tentou cometer suicídio dentro da cela do Presídio Estadual de Três Passos, usando uma corda artesanal para enforcamento. Ele foi prontamente socorrido pela equipe da Susepe e levado ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde recebeu atendimento médico e teve seu estado de saúde avaliado como estável.

Na tarde de sábado, o homem recebeu alta hospitalar e foi reconduzido à penitenciária, onde permanecerá detido enquanto aguarda o desenrolar do processo judicial.

O crime chocou a comunidade local, especialmente por se tratar de um caso de feminicídio, um crime que evidencia a violência contra a mulher. Marcia Adriane Erthal deixou três filhos e sua morte causou profunda consternação na cidade.

O ataque ocorreu por volta das 15h, no Parque do Lago Frei Ivo, localizado na avenida Ijuí, bairro Pindorama, em Três Passos. Após ser esfaqueada, a vítima tentou buscar ajuda nas proximidades, mas acabou caindo em frente ao Bar do Dirlei, próximo ao local do ataque, onde infelizmente veio a óbito.

