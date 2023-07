Acidente envolvendo Van deixa uma vítima fatal na ERS-330 em Miraguaí

Uma tragédia ocorreu na noite deste domingo (16) na ERS-330, entre o km 10 e a fábrica de ração da empresa Mais Frango, no Distrito de Tronqueiras em Miraguaí. Um acidente envolvendo uma Van resultou em uma vítima fatal e deixou outras quatro pessoas feridas.

Segundo as informações, o veículo trafegava no sentido Tenente Portela/Miraguaí quando, por motivos desconhecidos, o condutor perdeu o controle da Van, que acabou se chocando contra árvores na lateral da via. Infelizmente, uma jovem indígena de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista recebeu voz de prisão, uma vez que apresentou embriagues, após o teste do bafômetro.

As equipes de socorro, incluindo a SAMU e a ambulância do município de Miraguaí, foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento aos feridos. As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde receberão cuidados médicos especializados.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

