Mulher é brutalmente assassinada pelo ex-companheiro em Três Passos

Uma mulher foi vítima de um assassinato cruel na tarde desta sexta-feira, 14 de julho, no bairro Pindorama, em Três Passos. O ataque ocorreu por volta das 15h, quando a vítima foi atacada pelo seu ex-companheiro, que estava encapuzado e a esfaqueou nas imediações do Parque do Lago Frei Ivo. Mesmo ferida, a mulher tentou buscar socorro, mas acabou caindo em frente ao Bar do Dirlei, estabelecimento próximo ao local do crime, na avenida Ijuí.

Segundo informações da reportagem da Rádio Alto Uruguai, a vítima e o agressor haviam participado de uma audiência no fórum de Três Passos momentos antes do incidente. A audiência estava relacionada a uma medida de proteção solicitada pela mulher no âmbito da Lei Maria da Penha.

O agressor foi preso em flagrante pela polícia militar e a Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local do crime.

A identidade da vítima e do agressor ainda não foram oficialmente divulgadas. No entanto, foi revelado que a mulher deixa três filhos, com idades entre 4 e 8 anos.