Policiais militares flagram atracadouro clandestino durante fiscalização ambiental em Tiradentes do Sul

Durante uma operação de fiscalização ambiental realizada pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM), na quinta-feira, 13 de julho, um atracadouro clandestino foi descoberto no interior de Tiradentes do Sul.

A equipe do 3º BABM avistou uma grande abertura com uma rampa de acesso ao rio Uruguai, que faz divisa com a Argentina. Ao questionar o proprietário sobre a situação do atracadouro, foi constatado que ele não possuía licença ambiental para a construção do local.

O atracadouro em questão possuía 15 metros de largura por 50 metros de extensão, além de ter sido feito o corte de um barranco com aproximadamente 8 metros de altura. Durante a vistoria, os policiais militares encontraram vestígios de trânsito recente de trator, bem como grãos de soja e embalagens de origem argentina.

Diante dessa flagrante infração ambiental, foi confeccionado um Boletim de Ocorrência Policial para registro do caso. As autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para responsabilizar os responsáveis pelo atracadouro clandestino, que representa uma ameaça ao meio ambiente e desrespeita as normas vigentes.