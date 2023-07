PRF visita criança no dia de seu aniversário em Sarandi

Mascote do PRF participou do encontro (Foto: PRF/Divulgação)

Na tarde deste sábado, 08, os Policiais Rodoviários Federais foram ao aniversário da Emily, em Sarandi e fizeram uma grande surpresa. Os pais da aniversariante foram até ao Posto da PRF em Sarandi e falaram que sua filha iria aniversariar e uma festinha temática havia sido programada.

Eles comentaram que sua filha é fascinada pelo trabalho da PRF e seria uma experiência inesquecível receber os agentes em sua festa neste dia especial, o dia em que Emily completa 9 anos de idade. Os policiais se sensibilizaram com o carinho e se prepararam para comparecer na festa, como forma de retribuir essa admiração.

A PRF foi constituída para servir a sociedade, orientar o trânsito e reprimir o crime, mas as suas capacidades vão muito além, proporcionar o bem e zelar pela boa infância é um de seus deveres também.

Na oportunidade, as crianças presentes conheceram a viatura policial, fizeram perguntas aos policiais e expressaram, a cada instante, uma alegria indescritível, a qual também contagiou os policiais, neste dia em que a rotina foi diferente.

