Brigada Militar e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas em Três Passos

Na manhã desta segunda-feira (11/7), Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) em conjunto com agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão de um homem em Padre Gonzales, município de Três Passos, por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem de um indivíduo de 18 anos, os policiais encontraram em sua posse três tijolos de maconha, uma planta de Cannabis Sativa, 52 g de cocaína, duas balanças de precisão, três smartphones e R$ 1.489 em dinheiro.

Diante dos fatos, o material ilícito foi apreendido e o indivíduo preso foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais necessários.

A ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil reafirma o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas na região. A apreensão do entorpecente, das balanças de precisão, dos celulares e do dinheiro demonstra o sucesso dessa operação, que visa coibir a criminalidade e garantir a segurança da população.

