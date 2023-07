Polícia Civil deflagra "Operação Plano B" em Caxias do Sul, resultando na prisão de cinco pessoas e apreensão de uma adolescente

A Polícia Civil de Caxias do Sul, em conjunto com a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Urbanismo, deflagrou a "Operação Plano B" com o objetivo de combater a criminalidade na região. A ação coordenada resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de uma adolescente.

As equipes policiais atuaram de forma estratégica e diligente, realizando abordagens e cumprindo mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. Durante a operação, foram detidas cinco pessoas envolvidas em atividades criminosas, e uma adolescente foi apreendida por sua participação nos delitos.

