Dois homens são presos em Passo Fundo por receptação e estelionato ao tentarem vender veículo roubado

Dois homens foram presos em flagrante em Passo Fundo por crimes de receptação e estelionato, após tentarem vender um veículo que havia sido roubado. A ação policial resultou na recuperação do veículo, que será restituído à vítima residente em Marau.

As autoridades policiais agiram com rapidez ao receberem informações sobre a venda suspeita do veículo. Ao abordarem os indivíduos, constatou-se que o carro estava em posse dos suspeitos, configurando o crime de receptação. Além disso, evidências indicavam a prática do crime de estelionato relacionado à venda do veículo.

Os dois homens foram detidos em flagrante e serão encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. O veículo recuperado será restituído à vítima, que reside em Marau, proporcionando um desfecho positivo para o caso.

