Polícia Civil recupera trator roubado de vítima de estelionato em São Paulo das Missões

A Polícia Civil conseguiu recuperar um trator que havia sido roubado de uma vítima de estelionato na cidade de São Paulo das Missões. O equipamento foi localizado em Salvador das Missões, após ter sido subtraído por meio do golpe do depósito vazio.

Após investigações, os policiais conseguiram identificar o local onde o trator estava escondido e realizaram uma ação para recuperá-lo. A vítima, que havia sido enganada por estelionatários que efetuaram um depósito falso, ficou aliviada ao ter seu bem recuperado pelas autoridades.

A Polícia Civil reitera a importância de estar atento a golpes e fraudes, especialmente em transações comerciais. É fundamental verificar a veracidade de depósitos e garantir a segurança nas negociações para evitar esse tipo de crime. A recuperação do trator é um exemplo da eficiência e empenho da polícia em combater a criminalidade e proteger os direitos das vítimas.

