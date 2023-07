Polícia Civil efetua prisão de mulher em Coronel Bicaco após cumprimento de mandado de prisão

No último sábado (08), a Polícia Civil, por meio da equipe da Operação Hórus, realizou a prisão de uma mulher na cidade de Coronel Bicaco, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Santo Augusto.

Os policiais diligenciaram até uma residência localizada no centro de Coronel Bicaco, onde a mulher foi encontrada e detida. Após as devidas formalidades legais, ela foi encaminhada ao presídio estadual Três Passos.

A ação da Polícia Civil, por meio da Operação Hórus, demonstra o empenho das forças de segurança na captura de indivíduos procurados pela Justiça. O cumprimento do mandado de prisão preventiva reafirma o compromisso das autoridades em garantir a ordem e a segurança na região, levando os infratores da lei à responsabilização pelos seus atos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Provínc