PRF prende homem transportando 319 quilos de maconha em Sarandi

Na madrugada deste domingo (09), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante operação na BR 386, em Sarandi, resultando na prisão de um indivíduo que estava transportando 319 quilos de maconha em um veículo.

Durante uma ação de combate ao crime, os policiais abordaram um veículo Logan com placas de Sapucaia do Sul. Ao realizarem a vistoria, descobriram que o porta-malas estava carregado com centenas de tabletes de maconha, totalizando 319 quilos da droga. O condutor, um homem de 33 anos e residente em Canela, estava sozinho no carro e já possuía registros de ocorrências relacionadas a crimes de furto e receptação.

O indivíduo foi imediatamente detido e conduzido, juntamente com a droga e o veículo, às autoridades policiais competentes para os procedimentos legais cabíveis. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal demonstra a eficácia dos esforços das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e reforça o compromisso em manter a segurança nas rodovias e combater a criminalidade em todo o país.

