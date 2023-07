Polícia Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo em Campo Novo

Na madrugada de hoje (9/7), policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) realizaram uma importante ação de combate à criminalidade em Campo Novo. Durante patrulhamento de rotina, os policiais efetuaram a prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo.

No decorrer da abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, acompanhada de um carregador, além de 18 munições do mesmo calibre. O indivíduo detido foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.

