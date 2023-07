Grave acidente deixa uma vítima fatal em Três Passos

Foi identificada a vítima fatal do acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira na BR-468, em Três Passos. Trata-se de Luis Koppenhagem, um jovem de 18 anos e morador da cidade. O acidente aconteceu por volta das 10h40, quando o veículo Ford Escort, emplacado em Três Passos, conduzido por Luis, colidiu frontalmente com uma carreta da empresa TW Transportes, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Bela Vista.

Infelizmente, o impacto da colisão foi fatal para Luis, que era o único ocupante do veículo. O condutor da carreta, por sua vez, saiu ileso do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e garantir a segurança no local.

O trânsito na região encontra-se parcialmente bloqueado nos dois sentidos devido ao acidente, o que tem gerado congestionamento e lentidão. A Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamados para realizar os procedimentos necessários.

As autoridades competentes estão trabalhando para controlar o tráfego e investigar as circunstâncias que levaram a essa colisão trágica. A Brigada Militar está colaborando com a orientação do trânsito na área.