Acidente na BR-386 em Iraí resulta na morte de uma pessoa em colisão frontal

Um acidente do tipo colisão frontal foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 8h desta sexta-feira (07), no km 9 da BR-386, em Iraí. O incidente envolveu um Mobi com placas de Ararangua/SC e um caminhão cegonha com placas de Nova Mutum/MT, resultando na morte de uma pessoa no local.

Segundo informações preliminares, o automóvel seguia no sentido Frederico Westphalen x Iraí, enquanto o caminhão trafegava no sentido oposto. A colisão ocorreu na faixa de sentido do caminhão. O condutor do Mobi, um homem de 49 anos natural de Tucunduva, faleceu no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para a presença de álcool.

A via ficou parcialmente interrompida até a conclusão dos trabalhos de perícia realizados pela PRF. A Polícia Civil também compareceu ao local. A PRF permaneceu orientando o trânsito durante o levantamento do local do acidente e a remoção dos veículos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.