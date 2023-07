Acidente deixa uma pessoa ferida em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado em Tenente Portela por volta das 6h15min, deixando uma pessoa ferida. O incidente ocorreu quando um veículo Gol, que seguia no sentido Tenente Portela a Palmitinho, colidiu com uma carreta que estava fazendo a conversão para sair de um posto de combustível e entrar na RSC-472, no sentido de Tenente Portela.

O condutor do Gol ficou preso nas ferragens e levou mais de meia-hora para ser retirado pelos Bombeiros e socorristas do SAMU. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não apresentou ferimentos graves aparentes. Ele foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, onde passa por exames médicos.

