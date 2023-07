Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros de origem estrangeira em Campo Novo durante a Operação Hórus

Na terça-feira, 4 de julho de 2023, a Polícia Civil, em uma ação da Operação Hórus, com o apoio da Força Tática da Brigada Militar, realizou a apreensão de uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira em Campo Novo.

Após investigações e trabalhos de inteligência, a polícia obteve informações de que um veículo HYUNDAI SANTA FÉ de cor preta, que havia sido furtado ou roubado, estaria escondido na localidade Vila Pinheiro, em Campo Novo. Suspeitava-se que o veículo seria utilizado para a prática de contrabando.

Com base nessas informações, as equipes se deslocaram até o local indicado e encontraram o veículo em uma propriedade desabitada. Durante a revista veicular, constatou-se que o interior do veículo estava repleto de caixas de cigarro das marcas Classic e Hudson. O veículo estava abandonado.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, juntamente com as caixas de cigarro, que serão disponibilizadas à Receita Federal. A apreensão representa mais um avanço no combate ao contrabando e na preservação da segurança e ordem pública na região.

