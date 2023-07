Portelense em situação de rua é encontrado morto em Ponta Grossa

Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 5, a cidade de Ponta Grossa foi abalada por uma triste ocorrência. O corpo de um homem identificado como Derli Lopes de Quadra, de 53 anos, foi encontrado sem vida no centro da cidade. Segundo informações do Serviço Funerário Municipal, Derli era uma pessoa em situação de rua.

O corpo de Derli foi descoberto deitado na rua Generoso Marques dos Santos por um morador local, que imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem ao local, os profissionais de saúde constataram o óbito do paciente. Não foram identificados sinais de violência no corpo e, devido aos indícios de morte natural, o corpo foi liberado.

Derli era natural da cidade de Tenente Portela. A triste ocorrência evidencia os desafios enfrentados por pessoas em situação de rua e destaca a importância de políticas públicas voltadas para a assistência e inclusão social dessas pessoas vulneráveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.