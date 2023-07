Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros contrabandeados durante a Operação Hórus

Durante a Operação Hórus, na noite desta segunda-feira (03), por volta das 19h30, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira.

Após receber informações sobre um veículo VW GOL vermelho, que estaria transportando entorpecentes vindo do interior de Esperança do Sul, os policiais organizaram uma ação para abordar o veículo.

Na VRS 322, na localidade de Linha Max Schaule, o veículo com as características descritas foi avistado pelos policiais. Ao perceber a presença policial, o condutor abandonou o veículo em via pública e não foi possível identificá-lo. Durante a revista veicular, foram encontradas diversas caixas de cigarros.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, juntamente com as caixas de cigarros, que ficarão à disposição da Receita Federal.

