Polícia Militar prende homem com motocicleta furtada e características alteradas

Na tarde deste sábado (01/7), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a prisão de um homem flagrado com uma motocicleta em situação de furto. A abordagem revelou que o veículo já estava com as características alteradas, levando à sua apreensão para os trâmites legais.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

