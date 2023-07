Polícia Rodoviária Federal encerra Operação Fortis Terminus com resultados expressivos na fiscalização de fronteiras no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta domingo (02) a Operação Fortis Terminus, que teve como objetivo fortalecer a segurança nas fronteiras oeste e noroeste do Rio Grande do Sul e combater a criminalidade. Durante a ação, mais de 500 pessoas e 300 veículos foram fiscalizados.

O reforço do policiamento foi efetivo, resultando na prisão de seis pessoas, sendo duas delas por tráfico de drogas. Além disso, um caminhão foi recuperado e uma quantidade significativa de entorpecentes e mercadorias ilícitas foi apreendida. Foram apreendidos 1.187 kg de maconha, 159 gramas de cocaína, 500 kg de agrotóxicos e 10.000 maços de cigarros contrabandeados, entre outros itens.

Somadas, as apreensões realizadas durante a operação poderiam render mais de R$ 2,5 milhões ao crime organizado, evidenciando a importância do trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal na fiscalização das fronteiras.

A PRF ressalta que a fiscalização eficiente das fronteiras no Rio Grande do Sul é essencial para o combate à criminalidade. Ao controlar de forma rigorosa as entradas e saídas do estado, é possível prevenir e coibir atividades ilícitas, como o contrabando, o tráfico de drogas e de pessoas.

