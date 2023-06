Tenente Portela disputa título da 1ª Copa Regional MASTER 50 de Futebol de Campo

Neste domingo 02 de Julho tem FINAL REGIONAL do Veteranos MASTER 50 de futebol de campo, onde o município de Tenente Portela disputa o TÍTULO representado pela Associação Portelense Futebol Clube, que tem sede em Daltro Filho.

A Associação Portelense enfrenta na final a equipe do SANTOS da Linha Turvo, Três Passos, cujo confronto será em campo neutro, na cidade de Braga, às 15 horas. Santos é a única equipe invicta na competição, enquanto a Associação Portelense conta com a melhor defesa com apenas 4 gols sofridos, e o melhor ataque, com 19 gols marcados. Participaram da Copa Master 50 os municípios de Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Humaitá, Sede Nova, Santo Augusto e Braga.

Segundo o Presidente da Associação Portelense, Valmir Pressi, a Copa Master 50 trouxe de volta aos gramados os atletas da velha guarda, e embora sejam atletas veteranos, a maioria dos jogos foram de bom nível e muito disputados.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.