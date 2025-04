E.C. Miraguai anuncia Moiso como novo técnico das categorias de base

O Esporte Clube Miraguai confirmou o nome do professor Leandro Hass, conhecido como Moiso, como novo treinador das categorias de base do clube. Ele substitui o professor Tiago Rodrigues, que faleceu tragicamente em um acidente de trânsito no dia 19 de março.

Moiso tem uma longa trajetória ligada ao Miraguai, onde atuou como jogador e foi campeão estadual sub-21 em 2001 com a camisa do "Bugre da Baixada". Além disso, possui ampla experiência como treinador, com passagens por diversas equipes da região, tanto no futebol de campo quanto no futsal, trabalhando com categorias de base e times principais.

Nas redes sociais, o novo treinador agradeceu à direção do clube pela confiança e destacou sua motivação em dar continuidade ao trabalho desenvolvido, especialmente em homenagem ao legado deixado por Tiago Rodrigues.

A escolha de Moiso foi bem recebida por torcedores e membros da comunidade esportiva local, que reconhecem seu vínculo com o clube e seu compromisso com a formação de jovens atletas.