Paulinho Dill deixa sociedade da banda Os Atuais

Decisão foi tomada em conjunto e em diálogo com o músico e sua família; relação permanece de amizade e respeito

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/11/2025 às 11h19
Paulinho Dill deixa sociedade da banda Os Atuais
(Foto: Divulgação)

A banda Os Atuais e o músico Paulinho Dill oficializaram nesta data a saída do artista do quadro societário do grupo. Segundo comunicado conjunto, a decisão foi construída em diálogo com Paulinho e sua família, “sempre com muito cuidado e pensando no melhor para todos”.

As duas partes reforçam que a relação permanece pautada por amizade, respeito e gratidão, sentimentos que, afirmam, “jamais mudarão depois de tudo o que vivemos ao longo desses anos”.

No anúncio, a banda dirigiu-se especialmente aos fãs, reconhecendo o carinho do público tanto por Os Atuais quanto por Paulinho. O grupo afirmou que nada apaga a importância do músico em sua história e pediu que a notícia seja recebida com sensibilidade. “Cada passo dado foi pensado com responsabilidade e com o coração”, diz a nota.

As questões formais ligadas à dissolução societária já foram tratadas com transparência e estão completamente resolvidas.

Mesmo seguindo caminhos separados, Os Atuais e Paulinho Dill afirmam que seguirão torcendo pelo sucesso mútuo, confiantes de que os fãs continuarão enviando boas energias para as novas etapas que virão.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
