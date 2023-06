Operação conjunta resulta em prisões e apreensões de drogas em Santo Augusto e Coronel Bicaco

Santo Augusto/Coronel Bicaco (RS) - Na manhã desta quinta-feira (29/06), uma operação conjunta entre policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes da Polícia Civil resultou em prisões e apreensões de drogas nas cidades de Santo Augusto e Coronel Bicaco.

Em Santo Augusto, as equipes realizaram diligências que levaram à apreensão de crack, cocaína, dinheiro em espécie e smartphones. Duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do registro da ocorrência.

Já em Coronel Bicaco, durante as ações de busca e apreensão, foi localizada uma mulher que possuía um mandado de prisão em seu desfavor. A suspeita foi imediatamente detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça. A operação demonstra o empenho das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e garantir a ordem pública na região.

