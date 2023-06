Brigada Militar de Ijuí prende indivíduo por tráfico de drogas e abandono de incapaz

Ijuí (RS) - Na manhã desta quinta-feira (29/6), a Brigada Militar de Ijuí realizou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas e abandono de incapaz. A ação teve início após um chamado para verificar a situação de uma criança de três anos que estava transitando sozinha em via pública.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a criança, que informou estar sozinha em casa com seus dois irmãos. Iniciaram-se as diligências para localizar a residência, e ao adentrarem no imóvel, depararam-se com a porta aberta. Dentro da residência, em cima da mesa, foram encontradas 50 buchas de maconha, totalizando aproximadamente 91 gramas da droga, além de uma balança de precisão e R$ 540,10 em dinheiro.

Durante as investigações, os policiais localizaram os outros dois menores mencionados pela criança, os quais afirmaram que seus pais haviam saído e os deixado sozinhos na residência. Posteriormente, o pai das crianças confirmou ser o proprietário das drogas apreendidas.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado para atendimento médico na UPA, seguindo depois para a Delegacia de Polícia, onde seria realizado o procedimento de lavratura do flagrante. Os menores foram entregues ao conselho tutelar e encaminhados aos cuidados de familiares.

O caso está sendo investigado pelo delegado Antônio Soares, responsável pela lavratura do flagrante e pela condução do processo criminal. A ação da Brigada Militar e a rápida intervenção policial foram fundamentais para proteger a integridade das crianças e combater o tráfico de drogas na região.

