Assalto a estabelecimento comercial resulta em confronto armado e prisão em flagrante

Na noite de ontem, um assalto ocorreu em um estabelecimento comercial próximo à praça Tenente Paiva, no centro de Tenente Portela, resultando em um confronto armado entre o assaltante e a vítima. As circunstâncias do incidente chamaram a atenção dos moradores locais e das autoridades policiais.

Após o assalto, o assaltante conseguiu fugir do local, deixando para trás uma cena de tensão e insegurança. No entanto, a guarnição policial da Brigada Militar empreendeu buscas e, com êxito, realizou a prisão em flagrante do assaltante. Ele chegou a pular muros e invadir os pátios de algumas residencias, na tentativa de escapar da Brigada Militar. Ele foi preso no pátio de uma casa localizada próximo do Mercado do Colono. A rápida ação da polícia proporcionou uma resposta imediata à criminalidade na região.

Durante o confronto, tanto o assaltante quanto a vítima foram feridos por disparos de arma de fogo e precisaram ser encaminhados ao atendimento hospitalar.

Após o desenrolar dos acontecimentos, a Brigada Militar retornou às proximidades do local do crime e conseguiu localizar a arma de fogo utilizada pelo assaltante. A arma foi encontrada em um terreno baldio, para onde o criminoso havia a dispersado na tentativa de escapar das autoridades.

O Delegado de Polícia plantonista lavrou a prisão em flagrante do assaltante, que permanece hospitalizado sob custódia policial. Após receber alta médica, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde deverá aguardar o desenrolar do processo judicial.