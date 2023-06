Gurias do Yucumã conhecem adversárias no Gauchão Feminino 2023 e se preparam para a estreia

Tenente Portela, 20 de junho de 2023 - As Gurias do Yucumã já têm conhecimento das equipes que enfrentarão no Gauchão Feminino 2023. Embora a data exata da estreia ainda não tenha sido definida, a expectativa é que ocorra no final de julho. O primeiro jogo será em casa, com as Gurias enfrentando o Cruzeiro de Cachoeirinha. A segunda partida será fora de casa, contra o Juventude.

A equipe de Tenente Portela está empenhada nos treinamentos semanais, visando a preparação para a competição. As jogadoras estão focadas e determinadas a fazer um bom desempenho no campeonato, buscando conquistar resultados positivos.

A estreia em casa diante do Cruzeiro de Cachoeirinha será uma oportunidade para as Gurias do Yucumã demonstrarem seu potencial perante a torcida local. Já o confronto fora de casa contra o Juventude apresentará um desafio adicional, exigindo que a equipe demonstre sua habilidade e garra em campo.

A comissão técnica e as jogadoras estão trabalhando arduamente para aprimorar táticas, condicionamento físico e entrosamento, visando alcançar um bom desempenho ao longo do campeonato.

A expectativa é alta para a estreia das Gurias do Yucumã no Gauchão Feminino 2023. A torcida local e os admiradores do futebol feminino em Tenente Portela aguardam ansiosamente para apoiar a equipe em sua jornada na competição, desejando muito sucesso às jogadoras e à comissão técnica.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.