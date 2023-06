Mulher morre após cair de viaduto em Panambi

Uma trágica ocorrência marcou a tarde desta terça-feira (13) em Panambi, quando uma mulher identificada como Andreia Fátima Santos da Rocha, de 38 anos, veio a falecer após cair de um viaduto. O incidente ocorreu no viaduto da BR 158, onde a vítima caiu sobre a pista da BR 285.

Andreia foi prontamente socorrida pelos Bombeiros e encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU. No entanto, infelizmente, os ferimentos foram tão graves que ela não resistiu e veio a falecer.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas, e as autoridades estão conduzindo investigações para determinar os detalhes do trágico incidente.

