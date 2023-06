Força Tática detém indivíduo com grande quantidade de drogas em operação policial

Na noite de 13 de junho, a Equipe da Força Tática recebeu informações de que um indivíduo estaria buscando uma grande quantidade de drogas. Após monitorar o suspeito, os policiais visualizaram quando ele chegou a uma residência e saiu carregando uma mochila. Em seguida, o indivíduo dirigiu-se a pé em direção a uma área de mata, na tentativa de evitar a abordagem policial. Contudo, os agentes da Força Tática acompanharam o suspeito e conseguiram detê-lo.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram na mochila a quantia de R$ 3.860,00 em notas de diferentes valores, além de 1 kg de cocaína, 1 kg de crack, 2 balanças de precisão e material utilizado para embalar a droga.

Diante dos fatos, os agentes deram voz de apreensão ao indivíduo, que é menor de idade, e comunicaram sua genitora sobre a situação. A ação da Força Tática resultou na prisão do suspeito e na apreensão de uma significativa quantidade de drogas ilícitas, representando um importante golpe no tráfico de entorpecentes na região.

