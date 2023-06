PRF atende acidente com morte em Sarandi

Sarandi, 6 de junho de 2023 - Um trágico acidente do tipo colisão transversal ocorreu na tarde desta terça-feira, no km 133 da BR 386, em Sarandi, mobilizando a Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente envolveu uma caminhonete Ssangyong com placas de Sarandi-RS, um caminhão Scania emplacado em Miraguaí-RS e um caminhão VW também registrado em Sarandi. Uma pessoa perdeu a vida no local e outra ficou gravemente ferida.

De acordo com as informações obtidas no local, verificou-se que a caminhonete Ssangyong tentou acessar a rodovia quando foi atingida pelo caminhão VW, que seguia no sentido Seberi-Sarandi. O impacto da colisão fez com que o veículo fosse arremessado contra o segundo caminhão, que estava parado devido às obras em andamento na região.

A passageira do carro, uma mulher de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Já o condutor foi prontamente removido para um hospital local, pois apresentava lesões graves que exigiam atenção médica imediata.

A via encontra-se parcialmente interrompida enquanto a perícia realiza os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente. Os bombeiros e o SAMU estão prestando assistência no local, auxiliando no atendimento às vítimas e garantindo a segurança da área.

A identificação das possíveis responsabilidades e a apuração completa das circunstâncias que levaram a essa colisão transversal serão realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, que busca esclarecer os fatos e prevenir acidentes semelhantes no futuro.