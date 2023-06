PRF informa: BR 386 está bloqueada em Iraí

Por volta das 10h30 da manhã desta terca-feira (6), um grupo de indígenas bloqueou a BR 386, no km 11, em Iraí. A Polícia Rodoviária Federal está no local garantindo a segurança de todos os envolvidos e negociou a liberação da rodovia. Numa conversa inicial, os PRFs conseguiram negociar a liberação de meia em meia hora, mas as negociações seguiram e os PRFs conseguiram liberar o trânsito para fluir em meia lista, mas a situação pode mudar a qualquer momento. As negociações seguirão até a liberação total da rodovia.

ROTA DE DESVIO

Para os usuários que resolverem optar por seguir por rota alternativa, trazemos os seguintes desvios:

Rota 1:

Da BR 158 em SC segue em direção a Caibi/SC e Mondaí/SC (pela SC 283);

Atravessa a balsa entre Mondaí/SC e Vicente Dutra/RS;

Segue sentido Caiçara/RS a Frederico Westphalen/RS (pela RS 150);

Retorna à BR 386.

Desvio somente para automóveis, caminhonetes e caminhões de pequeno porte.

Rota 2: entra no km 2 da BR 386 em direção a Ametista do Sul, Castelinho, até Frederico Westphalen, com uma parte de estrada de chão.

Rota 3: Na BR386, sentido Frederico Westphalen a Iraí, entra no Km 23 sentido São João do Porto, Vila Salete, saindo em Irai no Km 4 da BR386 (estrada de chão).