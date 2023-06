Dunamis: revolução das brachiarias estará na Bahia Farm Show

A variedade de capim Dunamis, considerada revolucionária no cultivo de brachiarias para pastagens, será um dos destaques na Bahia Farm Show, uma das feiras de tecnologia agrícola mais importantes do país. O evento, que ocorrerá entre os dias 6 e 10 de junho, no município de Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano, espera atrair milhares de participantes.

A Dunamis, protagonista da terceira revolução no mercado de brachiarias, é um híbrido que uniu as variedades Decumbens e Marandu, amplamente cultivadas no Brasil. No início da década de 1970, a introdução da Decumbens marcou a primeira revolução nas fazendas de pastagem, possibilitando a abertura de novas áreas de cultivo. No entanto, as plantações dessa variedade passaram a sofrer com pragas como a cigarrinha das pastagens. Em 1984, a chegada da brachiaria Marandu desencadeou a segunda revolução ao oferecer maior resistência às pragas, porém trouxe consigo desafios relacionados à ausência de estolões e problemas de enraizamento nos solos de baixa fertilidade da região do Cerrado.

Agora, esses problemas podem ser superados com a Dunamis, que representa a terceira revolução nesse mercado. A principal característica desta variedade é a presença de estolões, um tipo de enraizamento lateral que promove a propagação da planta. Enquanto a Marandu (mais plantada atualmente) não possui estolões, a Dunamis apresenta essa vantagem, o que facilita a cobertura do solo, reduz a degradação da área cultivada e aumenta a longevidade do pasto, melhorando assim a produtividade, a sustentabilidade e a lucratividade das fazendas. Além disso, a Dunamis possui outras vantagens comprovadas em relação às demais brachiarias, tais como:

Crescimento inicial muito superior ao da Marandu e da Decumbens;

Resistência à cigarrinha das pastagens;

Fácil adaptação a solos de baixa fertilidade. (de pH 4,8, enquanto a Marandu exige pH 5,5), solos arenosos e terrenos com alta declividade;

Melhor controle de erosões;

Maior tolerância à seca se comparada à Marandu;

Boa tolerância a períodos curtos de encharcamento do solo (15 a 30 dias) se comparada à Marandu (3 a 6 dias);

Tolerância a Rhizoctonia (um dos fungos causadores da morte súbita das brachiarias);

Facilidade de plantio em covas em solo arenoso e sem correção;

Teores de proteína bruta e digestibilidade superiores aos da Marandu.

De acordo com Alexandre Hemza, diretor de marketing e vendas da Milagro Agro Brasil, os clientes que já utilizam a Dunamis têm relatado benefícios para seus negócios. Hemza compartilha o depoimento de um cliente que anteriormente cultivava mombaça, uma das gramíneas mais utilizadas como alimento para o gado leiteiro. Ao começar a plantar a Dunamis e alimentar as vacas com essa variedade, a produtividade saltou de uma média de 8 a 9 litros por dia para 12 litros diários.

Aqueles que desejam conhecer mais sobre a variedade Dunamis e seus benefícios para pastagens podem visitar o stand da Milagro Agro Brasil na Bahia Farm Show. Essa oportunidade permitirá que os visitantes obtenham informações detalhadas, tirem dúvidas e entendam como a Dunamis pode aumentar a eficiência produtiva, promover a sustentabilidade e potencializar os resultados econômicos de propriedades rurais. Não deixe de conferir o stand da Milagro Agro Brasil para descobrir de perto essa terceira revolução no cultivo de brachiarias.