Preço do leite projeta R$ 2,50 para julho no RS

O valor de referência do leite para julho de 2026 divulgado pelo Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul (Conseleite/RS) ficou projetado em R$ 2,5005 por litro. O índice representa uma alta de 2,98% em relação ao valor projetado para junho, de R$ 2,4281, correspondendo a um acréscimo de R$ 0,0724 por litro.

O conselho também divulgou nesta terça-feira (28) o valor consolidado de junho, que encerrou o mês em R$ 2,4320, levemente acima do valor consolidado de maio (R$ 2,4302), com diferença positiva de R$ 0,0017, 0,07%.

Segundo o coordenador do Conseleite, Kaliton Prestes, os valores têm se mantido estáveis e próximos da média histórica, acompanhando a tendência observada nos principais estados produtores.

“Temos uma estabilidade nos preços e uma sustentação dos valores pagos ao produtor neste primeiro semestre do ano”, assinala.

Durante a reunião online, representantes dos produtores e da indústria manifestaram preocupação com os impactos do alto volume de chuva. Se persistir, pode afetar o desenvolvimento das pastagens de inverno e comprometer as de verão, incidindo na formação de silagem e oferta de alimentos nas propriedades rurais.

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