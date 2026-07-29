Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Novo sistema alfandegário agiliza desembarque de viajantes

Declaração de bens poderá ser liberada sem atendimento presencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/07/2026 às 18h28
Novo sistema alfandegário agiliza desembarque de viajantes
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Quem chega ao Brasil de avião com bens que precisam ser declarados à Receita Federal poderá passar mais rapidamente pela alfândega. O órgão passou a adotar um sistema que registra automaticamente parte das Declarações Eletrônicas de Bens de Viajantes (e-DBV) , dispensando, em muitos casos, o atendimento presencial antes da saída do aeroporto.

A nova funcionalidade entrou em operação na tarde de segunda-feira (27) e vale, inicialmente, para passageiros do transporte aéreo internacional.

Segundo a Receita Federal, a medida faz parte da modernização dos procedimentos de controle aduaneiro e busca tornar o desembarque mais rápido, sem reduzir a capacidade de fiscalização.

O que muda

Até agora, quem preenchia a e-DBV para declarar bens trazidos do exterior normalmente precisava comparecer ao setor da alfândega para que a declaração fosse analisada antes de deixar a área de desembarque.

Com o novo sistema, isso deixa de ser necessário para parte dos viajantes.

Após o envio da declaração, o próprio sistema da Receita faz uma análise automática das informações. Se a operação for considerada de baixo risco, a declaração é registrada imediatamente e o passageiro pode seguir para a saída do aeroporto sem passar pelo atendimento presencial.

Os casos que exigirem verificação continuarão sendo encaminhados para análise dos auditores da Receita Federal.

Como funciona

O procedimento para o viajante praticamente não muda. A principal diferença acontece depois que a declaração é enviada.

Passo a passo:

  • o passageiro preenche a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV), quando for obrigado a declarar bens;
  • a declaração é enviada eletronicamente à Receita Federal;
  • o sistema analisa automaticamente as informações com base em critérios de gerenciamento de risco;
  • se não houver indícios que justifiquem uma fiscalização presencial, a declaração é registrada automaticamente;
  • o viajante pode deixar a área alfandegária sem precisar procurar um servidor da Receita.

Se o sistema identificar necessidade de conferência, o aplicativo informará que a declaração continuará sujeita aos procedimentos normais de fiscalização.

Declaração

A nova ferramenta não altera as regras sobre quem deve apresentar a declaração.

Continuam obrigados a preencher a e-DBV os viajantes que se enquadrarem nas situações previstas pela legislação , como aqueles que retornam ao Brasil com bens acima da cota de isenção ou produtos sujeitos à tributação e ao controle da Receita Federal.

A novidade muda apenas a forma como a declaração é processada, não a obrigação de declarar.

A lista de isenções, cotas, limites de quantidade, tanto para viagens como para compras em free shops, está disponível na página da Receita Federal na internet.

Fiscalização

A Receita Federal destaca que a automatização não reduz o poder de fiscalização do órgão.

Mesmo nos casos em que a declaração for registrada automaticamente, a Receita mantém todas as competências previstas na legislação, incluindo:

  • selecionar passageiros para fiscalização;
  • conferir bagagens e mercadorias;
  • revisar declarações apresentadas;
  • cobrar tributos, quando houver;
  • aplicar as medidas administrativas previstas em lei.

Na prática, o novo sistema apenas direciona o trabalho dos fiscais para os casos considerados de maior risco.

Objetivo

Segundo a Receita Federal, a medida segue o modelo de gerenciamento de risco já utilizado em outras atividades da administração aduaneira.

A ideia é que as declarações com menor probabilidade de apresentar irregularidades sejam processadas de forma automática, reduzindo filas e tempo de espera nos aeroportos, enquanto os servidores concentram esforços nas operações que realmente demandam análise detalhada.

A expectativa é acelerar o desembarque de milhares de passageiros sem comprometer o controle sobre a entrada de mercadorias no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 41 minutos

Dívida Pública sobe 2,61% em junho e supera R$ 9,2 trilhões

Emissão forte de títulos puxou alta no mês passado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 horas

Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo de 145.161 empregos

Todos os cinco grandes agrupamentos apresentaram resultado positivo

 Canva
Economia Há 7 horas

Clínica registra 90% de taxa de recuperação da dependência

A clínica Vida Serena Premier informa taxa de recuperação de 90% em seu programa e passa a atender pacientes por meio de planos de saúde como Unime...

 (Foto: Divulgação)
Economia Há 8 horas

Caixa começa a distribuir lucro do FGTS e trabalhadores receberão parte dos valores

Trabalhadores com saldo no FGTS receberão R$ 18,68 a cada R$ 1 mil disponíveis na conta em 31 de dezembro de 2025.

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Beneficiários com NIS de final 8 recebem Bolsa Família de julho

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 679,19

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
19° Sensação
1.6 km/h Vento
95% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 59 segundos

Produção de conteúdo audiovisual em alta no Brasil
Geral Há 1 minuto

Vento chega a 125 km/h e provoca ao menos duas mortes em São Paulo
Política Há 1 minuto

Pensão alimentícia será recebida de forma automática, via pix
Tecnologia Há 37 minutos

Orsegups reduz 95% da ociosidade com tecnologia da Nexti
Economia Há 37 minutos

Dívida Pública sobe 2,61% em junho e supera R$ 9,2 trilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,16%
Euro
R$ 5,87 +0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,499,73 +0,10%
Ibovespa
173,885,34 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias