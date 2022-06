Governo enviou 300 servidores para ajudar em buscas no Amazonas

A Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom) informou neste final de semana que mais de 300 funcionários - entre militares, policiais federais, servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) e integrantes das Forças Nacionais - foram deslocados para ajudar nas operações de busca e investigação do paradeiro do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

Os corpos de Dom Phillips e de Bruno Pereira já foram localizados e identificados. “Em rápida ação, nesta sexta-feira, a perícia da Polícia Federal, com base em exames de odontologia legal combinados com a antropologia forense, identificou que o material biológico encontrado é do jornalista Dom Phillips”, informou a Secom em nota.

As buscas foram realizadas em uma área equivalente a mais de 3 mil campos de futebol - cerca de 26,4 km².

Na tarde de hoje (18), a Polícia Federal prendeu mais um acusado de envolvimento nos assassinatos .