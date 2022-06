Falhas e vandalismo levam a problemas no transporte por trens em SP

Uma série de problemas afetou a circulação de trens nesta manhã de sábado (18), em São Paulo. Os problemas ocorreram na linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e na linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade.

Na linha 11-Coral da CPTM, houve um princípio de incêndio no vagão de um dos trens que estava parado na estação Tatuapé, na zona leste da capital, e que seguiria sentido Estação Estudantes.

Segundo a CPTM, o problema decorreu de um ato de vandalismo: por volta das 8h25, um objeto foi jogado na rede aérea e danificou o pantógrafo (aparelho que recebe a energia da rede aérea para poder circular). O atrito gerou a fumaça e o fogo, e os passageiros que estavam no trem tiveram que desembarcar. O fogo foi controlado. Não houve feridos. Neste momento, segundo a CPTM, os trens circulam normalmente.

Já na linha 9-Esmeralda, houve uma falha de sinalização na região de Pinheiros, o que fez os trens circularem com maior tempo de parada entre as 8h30 e 8h45. “Como estratégia operacional, um trem foi esvaziado na Estação Cidade Jardim e retornou sentido Grajaú para atender o trecho”, diz a nota da empresa. Segundo a Via Mobilidade, a linha opera normalmente neste momento.