Ministro explica programa que incentiva a doação de alimentos 

O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, falou hoje (17), no programaA Voz do Brasilsobre ações do governo para garantir renda, segurança alimentar e combater a fome, como o programa Brasil Fraterno - Comida no Prato, que incentiva as doações de alimentos por empresas. O programa foi lançado em novembro do ano passado.

Vieira Bento explicou como o Brasil Fraterno evita o desperdício de alimento e a importância do programa para a segurança alimentar e nutricional.

O ministro também falou sobre o Alimenta Brasil, um programa de aquisição de alimentos de produtores rurais familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais.

Viera Bento disse como essa iniciativa tem ajudado famílias em situação de vulnerabilidade social.