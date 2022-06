Detento do Presídio de Passo Fundo coloca fogo na própria cela e acaba hospitalizado

Um detento do Presídio Regional de Passo Fundo teve que ser internado no hospital após inalar fumaça de um princípio de incêndio na unidade prisional.

Devido a incompatibilidade com a massa carcerária, o detento, que tem passagem por por crime sexual e atualmente está fechado por furto, estava em uma cela isolada dos demais apenados.

Segundo informações, por motivos que serão investigados, o preso, que apresenta transtorno psiquiátrico, teria provocado um princípio de incêndio junto a instalação elétrica. O fogo foi contido rapidamente pelos policiais penais, porém o preso inalou fumaça e precisou ser levado ao atendimento médico.

O homem permanece internado e precisou ser entubado, devido à gravidade da inalação tóxica.

