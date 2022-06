Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa do Brasil Investment Forum 2022

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participou do Brasil Investment Forum 2022 (BIF22), realizado esta semana, em formato híbrido, em São Paulo.

“O evento nos permite fazer contatos com governos, agências de desenvolvimento e uma série de investidores que estão prospectando o mercado brasileiro, buscando informações sobre o ambiente de negócios. Com isso, podemos apresentá-los as potencialidades do Rio Grande do Sul como um dos melhores destinos para o investimento estrangeiro no Brasil”, disse o diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Sedec, Leonardo Neves, que esteve no evento com o coordenador de assessoria jurídica da secretaria, Vinícius Winter.

No estante virtual do RS, servidores da Sedec realizaram atendimentos de demandas para visitas e agendas que deverão ser cumpridas nas próximas semanas.

Tradicionalmente, o fórum tem como proposta apresentar oportunidades de investimento e destacar a evolução do ambiente de negócios do país. Setores como agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia são abordados com destaque.

O Brasil Investment Fórum é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal.