Governador participa da abertura da 22ª Fenarroz, em Cachoeira do Sul

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, nesta quinta-feira (16/6), da abertura oficial da 22ª Fenarroz, em Cachoeira do Sul. Multifeira do Agronegócio, a Fenarroz reúne as empresas do setor agrícola nacional e internacional, com exposição de novidades em máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação, implementos agrícolas e novas tecnologias.

O governador destacou a importância da cultura do arroz para a economia gaúcha. “O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% da produção de arroz no Brasil, uma cadeia produtiva que gera emprego para cerca de 50 mil gaúchos e gaúchas. Essa festa expressa a importância do setor. Além do mais, a feira não ocorria de forma 100% presencial desde 2018; então há um sentimento de retomada e até mesmo de superação”, disse o governador.

Ranolfo também evidenciou os investimentos realizados em Cachoeira do Sul por meio do programa Avançar, que está destinando recursos para todas as regiões do Estado e já chegou ao R$ 6,4 bilhões anunciados. “Estamos investindo R$ 25 milhões na ERS 403, ligação de Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Temos também um aporte de dois milhões para a qualificação do Hospital de Caridade, entre outras ações. Ao todo, são cerca de R$ 40 milhões que estão sendo investidos na cidade”, disse.

Após a solenidade de abertura, Ranolfo visitou estandes, conversou com expositores e ainda conheceu o espaço dedicado ao Memorial Nacional do Arroz, onde estão expostos equipamentos e máquinas antigas utilizadas no cultivo do arroz.

A feira também dedica sua programação a outras culturas como soja, trigo, milho e noz pecã – características da região. “É uma feira que apresenta o que há de mais moderno em todo o processo, desde o preparo da terra, o plantio, até a colheita, o transporte e a geração de negócios. É um evento para fomentar a economia da região”, afirmou o presidente da Fenarroz, Francisco de Paula Vargas.

Também estiveram na abertura do evento o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, o secretário estadual de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, deputados estaduais e federais e senadores. A feira ocorre até o dia 19 de junho, no parque de Exposições Ivan Tavares, em Cachoeira do Sul.