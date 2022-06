Corpus Christi: veja o que abre e fecha em SP no feriado

O rodízio municipal de veículos está suspenso hoje (16) e amanhã (17) devido ao feriado de Corpus Christi. O feriado havia deste ano havia sido antecipado no ano passado para conter a disseminação da covid-19. No entanto, a Prefeitura de São Paulo decretou ponto facultativo na data deste ano.

Estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Especialidades.

Funcionam das 7h às 19h, as AMAs/UBSs Integradas. Seguem em funcionamento os hospitais, pronto socorros, AMAs 24h, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas IV Redenção (Caps AD IV) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os postos do Poupatempo estão fechados hoje (16) em todo o estado de São Paulo. As unidades voltam a funcionar amanhã (17), com exceção das localizadas na cidade de Piracicaba, onde é feriado municipal. Durante o feriado, o Poupatempo segue oferecendo os serviçosonline.

Transporte

As linhas -Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do metrô têm hoje, a mesma operação, em intervalos e quantidade de carros, dos sábados. Amanhã (17), a disponibilidade volta a ser equivalente a dias úteis. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, sob responsabilidade das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, operam hoje de forma equivalente a um domingo.

Também têm, hoje, a operação equivalente a um sábado as linhas de trem 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade. Amanhã, a disponibilidade volta ao normal para dias úteis.

Vacinação

De hoje a sábado (18), a vacinação contra covid-19, gripe e demais imunizações acontece nas AMASs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Na quinta, na sexta e no sábado (16, 17 e 18), as campanhas de vacinação contra covid-19, gripe e multivacinação, para todos os públicos elegíveis, ocorrerão nas AMASs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. No domingo (19), a vacinação estará disponível nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Ceret e da Juventude.