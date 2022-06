Aquisição de veículos para a Secretaria da Saúde está entre as licitações da semana na Agenda Celic

A aquisição de 50 veículos para a Secretaria Estadual da Saúde (SES) está entre as licitações previstas no calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 6 a 10 de junho. O certame prevê a aquisição de 50 veículos do modelo Sedan, que serão usados para atender as necessidades da secretaria. O pregão está agendado para quarta-feira (8/6), às 9h30min.

Ainda estão previstos quatro pregões para aquisição de materiais odontológicos, assim como dois direcionados à compra de materiais de segurança e proteção, entre outros. No total, a previsão é de 38 licitações na semana de 6 a 10 de junho, visando a atender demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Mais detalhes sobre os processos podem ser obtidos no site da Celic (www.celic.rs.gov.br).

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

•Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 6 a 10 de junho