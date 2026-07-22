Tenente Portela encerra hoje grupo de fortalecimento das agroindústrias
Evento promovido pelo SENAR-RS, Sindicato Rural e FARSUL apresenta resultados do programa ATeG e reúne produtores no Parque Campestre Moconá
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
22/07/2026 às 11h33
O encerramento do Grupo ATeG Agroindústria será realizado nesta terça-feira (22), a partir das 19h, no Centro de Eventos do Parque Campestre Moconá, em Tenente Portela.
Promovido pelo SENAR-RS, em parceria com o Sindicato Rural e a FARSUL, o encontro marcará a apresentação dos resultados obtidos pelas agroindústrias participantes, destacando as melhorias implementadas e os indicadores alcançados durante o acompanhamento técnico.
A programação terá abertura com a presidente do Sindicato Rural, Márcia Muller, seguida da apresentação técnica da nutricionista Jaqueline Kluge e de depoimentos de produtores que participaram do programa.
O evento será encerrado com um jantar de confraternização, previsto para as 20h30.
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