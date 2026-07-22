Tenente Portela encerra hoje grupo de fortalecimento das agroindústrias

O encerramento do Grupo ATeG Agroindústria será realizado nesta terça-feira (22), a partir das 19h, no Centro de Eventos do Parque Campestre Moconá, em Tenente Portela.

Promovido pelo SENAR-RS, em parceria com o Sindicato Rural e a FARSUL, o encontro marcará a apresentação dos resultados obtidos pelas agroindústrias participantes, destacando as melhorias implementadas e os indicadores alcançados durante o acompanhamento técnico.

A programação terá abertura com a presidente do Sindicato Rural, Márcia Muller, seguida da apresentação técnica da nutricionista Jaqueline Kluge e de depoimentos de produtores que participaram do programa.

O evento será encerrado com um jantar de confraternização, previsto para as 20h30.